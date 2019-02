Consumentengoederenconcern Unilever koopt de Britse aanbieder van gezonde snacks Graze. Er werden geen financiële details over de transactie gemeld.

Vorige week werd in de media al gemeld dat het consumentengoederenconcern koploper was in de overnamestrijd rond het in 2008 opgerichte Graze. Daarbij had het bedrijf naar verluidt concurrentie van branchegenoten als Kellogg en PepsiCo.

Volgens zakenkrant Financial Times betaalt Unilever ongeveer 150 miljoen pond voor Graze, omgerekend circa 170 miljoen euro.

Unilever zegt dat de aankoop van Graze zijn positie in de sterk groeiende markt voor gezonde snacks als nootjes en granenrepen zal versterken. Het bedrijf stelt dat Graze strategisch "uitstekend" binnen Unilever past.

Graze wordt door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle aan Unilever verkocht. Carlyle kreeg Graze in 2012 in handen.

De producten van Graze worden verkocht in grote winkelketens in Groot-Brittannië en ook bij Amerikaanse supermarktketens als Target, Walgreens en 7Eleven en ook aan huis geleverd. Graze begon als leverancier van snackboxen aan huis.