De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil de bank Isbank nationaliseren. Hij zei dinsdag in het parlement dat de grootste leningverstrekker van het land eigendom wordt van het ministerie van Financiën, waarop de aandelen van Isbank op de beurs van Istanboel hard daalden.

Isbank werd in 1924 opgericht door Mustafa Kemal Atatürk, de vader van het moderne Turkije. Bij zijn dood in 1938 werden zijn aandelen overgedragen aan de politieke partij CHP. De huidige oppositiepartij heeft nog altijd ruim een kwart van de bank in handen.

Het financiële concern heeft het dan ook over politieke spelletjes in de aanloop naar de lokale verkiezingen in maart en is fel tegen de voorgenomen nationalisering gekant.

Erdogan wilde Isbank al langer nationaliseren. Vorig jaar zei hij al eens dat het passender zou zijn als de bank onder het ministerie van Financiën zou vallen en dat de "aandelen van Atatürk" niet van één politieke partij zouden moeten zijn.