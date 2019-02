Apple betaalt naar verluidt zo'n 500 miljoen euro aan achterstallige belastingen aan de Franse fiscus nadat de multinational een deal heeft bereikt met de belastingdienst. Dit melden Franse media dinsdag nadat de elektronicamaker bevestigde een akkoord te hebben gesloten.

Het gaat om belastingen over verkopen die in de afgelopen tien jaar is geboekt. De gesprekken gingen over de relatief kleine omzet die Apple boekt in Frankrijk, terwijl de verkopen in werkelijkheid hoger zijn.

Apple boekt het grootste deel van de omzet die wordt behaald in Europa namelijk in Ierland. Daar profiteert Apple van een relatief lage vennootschapsbelasting.

'We betalen al onze belastingen'

De Franse tak van Apple verklaart in een persbericht de belangrijke rol van belastingen in de samenleving te kennen "en we betalen al onze belastingen in alle landen waarin we opereren in volledige overeenstemming met wetten en regelgeving op het lokale niveau".

In 2016 oordeelde de Europese Commissie dat Apple zo'n 13 miljard euro moest terugbetalen aan Ierland vanwege de belastingconstructie die het concern gebruikte. Uiteindelijk duurde het tot 2018 voordat het concern over de brug kwam met het geld

Eerder bereikte multinational Amazon eveneens een akkoord met de Franse fiscus over 202 miljoen euro aan achterstallige belastingen over de periode 2006 tot 2010.