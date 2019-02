Het aantal vliegbewegingen, oftewel starts en landingen, op Schiphol is vorig jaar gegroeid tot ruim 499.000, een stijging van 0,5 procent ten opzichte van 2017. Daarmee heeft de luchthaven bijna het maximumaantal van 500.000 vliegbewegingen per jaar bereikt, zo blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Die norm werd afgesproken in het Aldersakkoord uit 2008. Hierin sprak de luchthaven met omwonenden af om tot 2020 met maximaal 500.000 jaarlijkse starts en landingen uit te breiden.

In 2017 kwam het aantal vliegbewegingen uit op bijna 497.000, een groei van 3,7 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Eind januari liet Hans Alders, voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), weten dat het de raad niet gelukt was om tot een advies over de uitbreiding van Schiphol te komen.

De ORS zag zich genoodzaakt de opdracht terug te geven aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). De verschillen tussen de bij het overleg betrokken partijen bleken onoverbrugbaar.

Schiphol-directeur Dick Benschop wil de luchthaven na 2020 licht verder laten groeien, maar de omwonenden zien dat niet zitten.

Aantal passagiers groeit naar 71 miljoen

Er arriveerden en vertrokken vorig jaar 71 miljoen passagiers via de Amsterdamse luchthaven. In 2017 waren dit er nog 68,4 miljoen.

Alle Nederlandse luchthavens bij elkaar opgeteld zagen in 2018 79,6 miljoen passagiers aankomen en vertrekken, tegenover 76,2 miljoen een jaar eerder.

Van de 8,6 miljoen passagiers die via andere nationale luchthavens dan Schiphol reisden, vlogen er 6,2 miljoen via Eindhoven. Rotterdam The Hague was goed voor ruim 1,9 miljoen passagiers, terwijl de vliegvelden bij Maastricht en Groningen samen 0,6 procent van de reizigers verwerkten.

Ten opzichte van 2008 vlogen vorig jaar bijna drie keer zo veel reizigers via een van de kleinere luchthavens. Hun aandeel steeg van 6 procent in 2008 naar bijna 11 procent in 2018.

