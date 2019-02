Een Canadees cryptobedrijf moet vrezen voor een strop van maar liefst 280 miljoen Canadese dollar (186 miljoen euro), omdat wachtwoorden zoek zijn geraakt. Alleen een topman had met die wachtwoorden toegang tot de munten, maar hij is in december plotseling overleden.

Quadriga CX, gevestigd in Vancouver, moet nu waarschijnlijk faillissement aanvragen, meldt persbureau Bloomberg dinsdag. Topman Gerald Cotten overleed onverwacht op dertigjarige leeftijd in India aan de gevolgen van de ziekte van Crohn.

Volgens zijn weduwe was hij erg bezig met veiligheid. Zo was alle software die hij gebruikte versleuteld. Om te voorkomen dat de cryptomunten die hij voor klanten bewaarde zouden worden gestolen, was hij de enige die bij de munten kon. Maar dit blijkt nu tot een enorm probleem te leiden, omdat de wachtwoorden niet meer te vinden zijn.

Deskundigen wisten niet binnen te komen in de computers en andere elektronica van Cotten. Pogingen om een USB-sleutel te omzeilen, lukten niet.

Gewerkt aan liquiditeitsproblemen

Het concern bewaarde voor klanten zo'n 190 miljoen Canadese dollar aan bitcoins, litecoins en andere cryptomunten. Hij was echter ook nog ongeveer 70 miljoen Canadese dollar verschuldigd aan schuldeisers.

"De afgelopen weken hebben we uitgebreid gewerkt aan onze liquiditeitsproblemen, waaronder het vinden en vaststellen van onze significante cryptoreserves", aldus het concern. Tot nu toe is dit niet gelukt.

Cryptomunten kwamen de laatste jaren onder vuur te liggen doordat bij verschillende aanvallen voor honderden miljoenen aan cryptomunten werden gestolen. Volgens sommige berekeningen zijn in 2018 voor maar liefst 1 miljard dollar aan cryptomunten gestolen.