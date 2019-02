Fastfoodketen McDonald's wil de komende jaren ruim vijftig extra restaurants openen in Nederland en breidt de bezorgdienst McDelivery verder uit, zegt woordvoerder Eunice Koekkoek maandag tegen AD.

Jaarlijks moeten er vijf tot tien vestigingen bij komen. Op dit moment heeft de keten 247 restaurants. Dat aantal moet uitgroeien tot driehonderd. "We kijken naar het hele land, het is niet zo dat we ons op een speciale regio richten. Wel kijken we naar de witte vlekken op de kaart", aldus de woordvoerder.

McDelivery, de bezorgdienst van de fastfoodketen, is op dit moment beschikbaar in Amsterdam, Amstelveen, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Voorburg, Scheveningen, Haarlem en Groningen. Daar wordt de bezorging door Uber Eats uitgevoerd.

De bezorging wordt dit jaar verder uitgebreid, al is nog niets bekend over de locaties waar dit gaat gebeuren. McDonald's is hierover in gesprek met Uber Eats.