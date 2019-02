Het aandeel van elektronicamaker Sony is 8 procent gedaald nadat het concern afgelopen vrijdag de omzetverwachting moest verlagen. Vooral het belangrijke gameonderdeel, dat bijvoorbeeld de Playstation 4 verkoopt, deed het slechter dan verwacht.

Dit onderdeel zag het operationeel inkomen in het derde kwartaal, dat eind december eindigde, met 14 procent dalen naar 73 miljard yen (580 miljoen euro).

Het operationeel inkomen van het gehele concern kwam in de laatste drie maanden van 2018 uit op 377 miljard yen (2,99 miljard euro). Dat is iets hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Maar gecorrigeerd voor een meevaller in de muziek kwam het operationeel inkomen uit op 260 miljard yen.

Sony profiteert van nieuwe spellen

Het concern verkocht 8,1 miljoen PS4-consoles in het laatste kwartaal. Een jaar eerder bracht het concern nog negen miljoen PS4-consoles aan de man.

Sony profiteerde wel van de komst van enkele populaire nieuwe spellen zoals God of War, Spider-Man en Red Dead Redemption 2. Maar de hogere winst van softwareverkopen werd bijna tenietgedaan door hogere marketingkosten.

Analisten kijken uit naar opvolger PS4

Analisten kijken nu vooral naar wat Sony gaat doen met de opvolger van de PS4. De Playstation 4 gaat inmiddels zijn zesde jaar in en zal naar verwachting de grens van honderd miljoen verkopen medio 2019 slechten. Hiermee is de PS4 een van de best verkopende spelconsoles ooit.

In mei van vorig jaar zei de topman van Sony Interactive Entertainment dat de opvolger van de Playstation 4 op zijn vroegst in 2021 verschijnt.