De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Vivat een waarschuwing gegegeven, omdat de verzekeraar te laks zou omgaan met de controle op terrorismefinanciering, schrijft Het Financieele Dagblad (FD) maandag op basis van een brief van DNB die de krant heeft ingezien.

Vivat, bekend van onder meer de merken Zwitserleven en Reaal, dreigt een sanctie te krijgen als het bedrijf de situatie niet snel verbetert. De interne controlesystemen van de verzekeraar zouden al jaren niet op orde zijn.

Vivat is al meerdere keren gewaarschuwd, aldus het FD, maar het concern schiet nog altijd tekort bij het nagaan of klanten of andere relaties op sanctielijsten te vinden zijn. Het zou volgens DNB ook niet duidelijk zijn of alle relaties wel zijn gecontroleerd. Daarmee overtreedt Vivat mogelijk de Sanctiewet.

Vivat laat in een reactie aan de krant weten dat het bedrijf zich "maximaal inzet om aan de wet- en regelgeving te voldoen". Het onderzoek van DNB is nog bezig en is "onderwerp van gesprek".

Vivat staat sinds half januari in de etalage. De Chinese eigenaar Anbang is vorig jaar onder curatele gesteld door Chinese toezichthouders. Het bedrijf zou zich hebben beziggehouden met illegale activiteiten, die ook de eigen financiële positie onder druk hebben gezet.