Het Amerikaanse mediaconcern Vice Media schrapt 250 banen, oftewel een tiende van het personeelsbestand.

Daarmee is er opnieuw een grote mediapartij die zich genoodzaakt ziet om in te grijpen in verband met teruglopende advertentie-inkomsten. Onlangs werden ook al reorganisaties aangekondigd bij onder meer BuzzFeed, Huffington Post en Gannett, de uitgever van het dagblad USA Today.

Bij elkaar opgeteld verdwenen hierdoor zo'n duizend journalistieke banen.

Vice begon in 1994 als punkmagazine in Canada. Inmiddels is het bedrijf actief in tientallen landen. Daarmee is Vice naar eigen zeggen het grootste mediamerk ter wereld met een focus op jongeren.

Bij de nieuwe reorganisatie is het de bedoeling dat Vice niet meer per land word ingedeeld. In plaats daarvan komt er een bedrijfsstructuur waar thema's en onderdelen internationaal worden geregeld.