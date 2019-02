Ook het Franse olieconcern Total overweegt naar verluidt een overname van Eneco. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Onlangs kondigde Shell al aan een bod te willen uitbrengen op het Nederlandse energiebedrijf samen met pensioenuitvoerder PGGM.

Total zou nog met adviseurs aan het kijken zijn of een overname van Eneco interessant is voor de Fransen. In het geruchtencircuit rond Eneco werd Total eerder ook al eens genoemd als mogelijk geïnteresseerde partij.

De tientallen gemeenten die eigenaar zijn van Eneco besloten vorig jaar dat ze van hun aandelen af willen.

Later werd bekend dat Eneco via een gecontroleerde veiling in de verkoop gaat. Dat proces gaat komend voorjaar van start. De waarde van Eneco is eerder op 3 à 4 miljard euro geschat.

Bij Eneco en dochterbedrijven als Quby, dat de slimme thermostaat Toon maakt, werken ongeveer 3.500 mensen. Het energiebedrijf is behalve in Nederland ook actief in België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.