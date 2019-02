SnowWorld neemt SIS Leisure Group over. Daarmee krijgt de uitbater van skihallen er drie locaties bij, zo is vrijdag bekendgemaakt.

De SIS Leisure Group exploiteert indoor-skihallen in Terneuzen en Rucphen, waar bezoekers ook kunnen icekarten. Ook heeft de onderneming een indoor-skydivehal in Roosendaal.

Afgelopen december nam het bedrijf SnowPlanet Amsterdam over en nam het een belang in Alpenpark Neuss. Daarmee werd het bedrijf marktleider in Europa. SnowWorld had eerder al locaties in Zoetermeer en Landgraaf.

Het aantal bezoekers van de pistes van SnowWorld groeit met de overname naar ruim drie miljoen.

"De acquisitie van SIS Leisure Group is strategisch belangrijk voor SnowWorld", zegt CEO Wim Hubrechtsen. "De landelijke spreiding wordt hiermee vervolledigd, en met de vestigingen Rucphen en Terneuzen kunnen we ook een groot deel van Vlaanderen bereiken."

Hoeveel SnowWorld betaalt voor zijn sectorgenoot, is niet bekendgemaakt.