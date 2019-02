72.277 ondernemers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk krijgen een brief van de douane waarin ze op de gevolgen van een 'no deal-Brexit' gewezen worden. Veel van hen zijn nog steeds slecht voorbereid, zegt directeur van de douane Nanette van Schelven vrijdag in Het Financieele Dagblad.

De douane wordt "niet overstelpt" door ondernemers die toegang willen tot het douanesysteem, zegt Van Schelven.

De voorbereidingen zouden voor bedrijven tussen de twee maanden en een jaar duren. Voor sommige ondernemingen is dat al te laat. Van Schelven benadrukt dat de douane geen uitzondering kan maken: "Douaneformaliteiten zijn douaneformaliteiten. Daar kunnen we geen keuzes in maken."

Vooral voor voedsel en voedselgerelateerde producten kunnen de eisen en procedures veranderen, aldus Van Schelven. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maakte bekend daarom 143 extra medewerkers op te leiden, onder wie honderd dierenartsen.

De NVWA gaat er volgens een woordvoerder van uit dat alle zaken die uit het Verenigd Koninkrijk worden geïmporteerd, voortaan moeten worden gecontroleerd.

Zakendoen met VK wordt moeilijker bij 'no deal-Brexit'

Bij een 'no deal-Brexit' wordt de grenscontrole ineens een stuk strenger en ingewikkelder, omdat het Verenigd Koninkrijk dan uit de douane-unie treedt en vanaf dan als ieder ander land buiten de Europese Unie geldt.

Iedere onderneming die zakendoet met het Verenigd Koninkrijk zou in ieder geval een zogenoemd EORI-nummer moeten hebben, aangifte kunnen doen in douanesystemen en een 'registratie elektronisch berichtenverkeer' aan moeten vragen.