Het aandeel Facebook is donderdag 12 procent gestegen na de beter dan verwachte cijfers van het concern. Facebook meldde woensdagavond dat de winst in 2018 met maar liefst 61,2 procent was gestegen naar 6,88 miljard dollar (6 miljard euro).

Voor een aandeel Facebook werd om 15.45 uur ongeveer 167 dollar betaald. Hiermee heeft Facebook een marktwaarde van ruim 480 miljard dollar.

De omzet steeg vorig jaar met 37 procent naar 55,8 miljard dollar en het aantal gebruikers groeide naar 2,32 miljard. Dit ondanks de verschillende privacyschandalen waar het concern mee te maken had.

Het aantal personen dat Facebook dagelijks gebruikt, groeide in 2018 naar 1,52 miljard gebruikers, een toename van bijna 8,6 procent. Een jaar eerder had het bedrijf nog 1,4 miljard gebruikers.

In Noord-Amerika groeide het totale aantal actieve Facebook-gebruikers van 239 miljoen in 2017 naar 242 miljoen in 2018. In Europa kwamen er in een jaar tijd elf miljoen actieve gebruikers bij.