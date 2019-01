De eurozone is in het laatste kwartaal van 2018 met 0,2 procent gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal. Dat maakt statistiekbureau Eurostat donderdagochtend bekend. In het derde kwartaal vlakte de groei al af naar 0,2 procent, in het vierde kwartaal lukte het niet weer op te krabbelen.

Het statistiekbureau deed ook een eerste schatting voor de economische groei over 2018 in de eurozone. Deze viel terug van 2,5 procent naar 1,8 procent.

Met de tegenvallende groei lijkt de economie van de eurozone af te remmen. Eerder maakte Eurostat al bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone afneemt en de industriële productie flink terugloopt.

Volgens het statistiekbureau Eurostat groeide de economie van de Europese Unie met 0,3 procent. Ook in het derde kwartaal groeide de Europese economie met 0,3 procent.

Eerder in januari waarschuwde ECB-president Mario Draghi al voor een lagere groei in de eurozone. Bij een toelichting van het rentebesluit erkende hij dat sommige economische indicatoren lager dan verwacht uitvielen. Ook verwacht hij dat de inflatie in de komende maanden onder druk komt te staan.