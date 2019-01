De Italiaanse economie is in de tweede helft van vorig jaar in een recessie beland. Nadat in het derde kwartaal de economie met 0,1 procent kromp, is de economie in het vierde kwartaal met 0,2 procent afgenomen.

Dit blijkt donderdag uit cijfers van het Italiaanse statistiekbureau Istat. De krimp in het vierde kwartaal was inmiddels verwacht, maar bleek toch hoger uit te vallen.

Het is voor het eerst sinds 2013 dat een grote Europese economie in een recessie is beland. Onlangs wist de Duitse economie nog net een recessie te ontlopen.

Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder groeide de economie met een magere 0,1 procent.

Aantrekkende economie in tweede helft 2019

Eerder sprak de Italiaanse premier Giuseppe Conte al de verwachting uit dat het bruto binnenlands product (bbp) was gekrompen in het vierde kwartaal.

Volgens Conte wijzen alle economische indicatoren op een zwakke economische start van het nieuwe jaar, maar zal de Italiaanse economie in de tweede helft van 2019 aantrekken.

Voor de regering van Lega Nord en de Vijfsterrenbeweging betekenen de cijfers een flinke tegenvaller. Ze proberen met hogere uitgaven de economie aan te jagen in 2019, maar moeten de Europese Commissie ook geruststellen dat de flinke schuldenlast van 130 procent van de economie niet te veel stijgt. Met een krimpende economie valt die last echter meteen hoger uit.