Tesla heeft voor het tweede kwartaal op rij winst geboekt. Het resultaat was zoals topman Elon Musk al had aangekondigd wat minder groot dan in het voorgaande kwartaal. Dat heeft volgens hem te maken met een eenmalige voorziening.

De winst in het vierde kwartaal kwam uit op 139 miljoen dollar (ongeveer 120 miljoen euro). De kaspositie van Tesla, waarnaar door de kritische volgers van het bedrijf altijd nauwgezet wordt gekeken, verbeterde met bijna 1,5 miljard dollar. Het bedrijf benadrukt voldoende geld in kas te hebben om aflopende leningen terug te betalen.

De omzet steeg van 3,2 miljard dollar een jaar eerder naar 7,2 miljard dollar aan het einde van het vierde kwartaal. Dat had vooral te maken met de Model 3 die in steeds grotere aantallen van de lopende band rolt.

De productie zal tegen het einde van dit jaar stijgen naar een "duurzaam" niveau van zevenduizend auto's per week. Dat is exclusief de nieuwe fabriek in China, die ook nog eens drieduizend auto's per week zal produceren.

Verder verwacht Musk dat 2019 een "opwindend" jaar wordt met de nieuwe fabriek in Sjanghai en het begin van de nieuwe Model Y. Hij rekent ook op structurele winstgevendheid, na een jaar waarin Tesla langs de afgrond scheerde.

Financieel topman Ahuja maakt plaats voor opvolger

In de laatste minuten van een telefonische persconferentie werd bekendgemaakt dat financieel topman Deepak Ahuja vertrekt. Hij blijft nog enige tijd werken om zijn 34-jarige opvolger Zach Kirkhorn in te werken.

De 56-jarige Ahuja was de afgelopen twee jaar en in de periode tot 2015 verantwoordelijk voor de financiën. Afgelopen jaar kreeg de financiële afdeling van de automaker al te maken met vertrekkende bestuurders. Beleggers reageerden dan ook geschrokken, in de nabeurshandel ging Tesla hard onderuit.