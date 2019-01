MC IJsselmeerziekenhuizen krijgt de dure geneesmiddelen die het sinds 2017 inkocht in Duitsland alsnog vergoed van zorgverzekeraars. Dat zeggen de voormalige ziekenhuisbestuurders in een persbericht, naar eigen zeggen op basis van een oordeel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het ziekenhuis kocht de geneesmiddelen al vanaf 2012 rechtstreeks in Duitsland in, maar moest door veranderde administratieve regels vanaf 2017 goedkeuring ontvangen van de NZa en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Afgelopen november berichtte het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money over de inkoop van de dure medicijnen. Deze praktijk zou de ziekenhuizen met een verliespost van tussen de 3 miljoen en 5 miljoen euro opgezadeld hebben. Bovendien zouden ziekenhuisbestuurders Loek Winter en Tim Roldaan belangen in het Duitse bedrijf hebben.

Dat laatste ontkennen de bestuurders nu in hun persbericht: "Loek Winter en Tim Roldaan hebben geen aandeel of zakelijk belang in Zytoservice Deutschland GmbH."

De voormalige bestuurders van het ziekenhuis stellen daarnaast dat het ziekenhuis geen risico zou hebben gelopen door de medicijnaankopen. "Door de zorgverzekeraars was 75 procent van de geleverde geneesmiddelen in de afgelopen periode vergoed via reguliere bevoorschotting. Hierdoor liep het ziekenhuis dus geen enkel financieel risico; de geleverde behandelingen waren reeds betaald door de verzekeraars."