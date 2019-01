Maar liefst 82 procent van de Nederlanders is niet bekend met de nieuwe Europese betaalrichtlijn PSD2. Dat blijkt uit de ING Digitale Monitor, die de bank elk halfjaar uitbrengt. Door de richtlijn kunnen consumenten bedrijven toegang geven tot hun betaalrekening, waardoor ze gebruik kunnen maken van nieuwe online diensten.

De respondenten van de ING-monitor hebben een negatief gevoel over PSD2. Maar 31 procent is neutraal over de betaalrichtlijn, en slechts 12 procent heeft een positief gevoel.

Na uitleg over de toepassingen van Payment Service Directive 2, waar PSD2 voor staat, zijn meer mensen positief: 46 procent staat dan "waarschijnlijk wel" open voor nieuwe betaaldiensten. Bij respondenten onder de 34 jaar is dat percentage hoger, met 64 procent.

PSD2 is in het nieuwe jaar ingegaan. Pas als gebruikers expliciet toegang geven, krijgen specifieke bedrijven toegang tot hun betaalrekening. Dat kunnen banken zijn, maar ook commerciële partijen.

Zo kunnen mensen met betaalrekeningen bij verschillende banken door PSD2 via een app al hun rekeningen in één overzicht zien. Een andere optie is een bedrijf dat inzicht in de betaalrekening gebruikt om mogelijkheden voor besparen aan de rekeninghouder doorgeeft. Ook internationaal betalen zonder creditcard is een toepassing van PSD2.

29 procent van de ondervraagden heeft interesse voor het betalen vanuit één omgeving met al hun rekeningen. De toepassing van het samengevoegde betaalrekeningenoverzicht vindt 28 procent van de respondenten interessant, waarmee het de op de tweede plek komt. Een applicatie die besparingen signaleert wordt door 26 procent overwogen.