Hoewel Philips onlangs nog een fabriek in het Verenigd Koninkrijk heeft gesloten, is het bedrijf niet van plan volledig uit het land te vertrekken bij een ongunstig Brexit-scenario. Dat vertellen CEO Frans van Houten en CFO Abhijit Bhattacharya NU.nl dinsdag in een toelichting op de jaarcijfers van 2018.

"We blijven hoe dan ook in het VK, wat er ook gebeurt met de Brexit. Maar de onzekerheid is niet goed", zegt Van Houten.

Het sluiten van de fabriek nabij Londen, waar ruim vierhonderd werknemers door geraakt worden, had volgens de bestuursvoorzitter slechts deels te maken met de Brexit. Twee jaar geleden vatte Philips namelijk al het plan op om fabrieken samen te voegen om kosten te besparen. Het bedrijf moest dus bepalen welke locaties wel en welke niet behouden zouden blijven.

"Deze fabriek was vanwege Brexit daarom niet de kandidaat om te vergroten", stelt Van Houten. "Ik ben niet jaloers op de kleinere bedrijven die niet zo flexibel kunnen zijn als wij."

Overigens wijst de bestuursvoorzitter ook op doorlopende investeringen in het VK, die misschien niet in fabrieken, maar wel in onderzoek en ontwikkeling worden gestoken.

Handelsoorlog tussen China en de VS

Hoewel Philips de jaaromzet met 5 procent verhoogde en in 2018 een nettowinst van 1,1 miljard euro behaalde, halen Van Houten en Bhattacharya meerdere keren de geopolitieke spanningen aan. Daaronder valt naast de Brexit, ook de handelsoorlog tussen China en de VS.

Ook hierbij heeft Philips het geluk flexibel te kunnen zijn, zegt Bhattacharya. Die "tegenwind" van tientallen miljoenen euro's, zoals hij het noemt, weet het bedrijf te doorstaan door overheadkosten naar beneden te brengen. Dat gebeurt mede door de samenvoeging van fabrieken.

De klant moet niets merken van handelstarieven, zegt de CFO verder. Daarom neemt Philips hier en daar genoegen met minder grote marges, door consumentenprijzen op een gelijk niveau te houden.

Het omlaag brengen van overheadkosten en fabrieken samenvoegen: betekent dit dat er meer ontslagen gaan vallen? Van Houten: "We proberen zoveel mogelijk mensen om te scholen met ons uitgebreide trainingsprogramma, maar we gaan ook ongetwijfeld mensen ontslaan."