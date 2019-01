Vorig jaar hebben 19,1 miljoen buitenlandse toeristen Nederland bezocht. Dat zijn er bijna 1,2 miljoen (7 procent) meer dan in 2017, meldt toerismeonderzoeksbureau NBTC Holland Marketing dinsdag.

Ten opzichte van de groei in 2017 (13 procent) is de groei in 2018 wel wat afgenomen. In totaal besteedden de internationale toeristen 12,7 miljard euro.

"Opvallend is dat Nederland nog populairder is geworden onder onze buurlanden. Zo brachten afgelopen jaar bijna 5,8 miljoen Duitsers en 2,5 miljoen Belgen een verblijfsbezoek aan Nederland, dit is 43 procent van het totaal aantal toeristen", aldus Jos Vranken, directeur van NBTC Holland Marketing.

Het aantal Chinese toeristen nam met 8 procent af tot 335.000. Opvallend is dat Chinezen steeds minder in groepen reizen en vaker de voorkeur geven aan een individuele reis. Het aantal Russische en Indiase toeristen steeg met 10 procent.