In 2018 kwamen er netto 125.819 bedrijven bij, waarmee het totaal aantal bedrijven met 4,5 procent toenam. Dat concludeert de financiële dienstverlener Graydon dinsdag in de laatste Kwartaalmonitor over vorig jaar.

Er werden in totaal 256.025 nieuwe bedrijven gestart. Door een laagterecord van minder dan vierduizend faillissementen en een laag aantal opheffingen, groeide de totale bedrijvigheid in Nederland afgelopen jaar behoorlijk.

"De sterke daling van het aantal faillissementen en het grote aantal starters laat zien dat ondernemers in 2018 optimistisch waren over hun kansen in het bedrijfsleven", aldus Gert van den Berg van Graydon.

"We verwachten dat deze trend zich ook in 2019 zal doorzetten, waarbij de groei wel steeds minder groot zal zijn."

Zakelijke dienstverlening populair

Vooral in de zakelijke dienstverlening startten veel bedrijven. Daar kwamen er ruim 27.000 van bij. Ook de bouwnijverheid en financiële instellingen zagen een flinke toename, met beide ruim zestienduizend nieuwe spelers.

Van de provincies deden Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant het het best, met een toename van respectievelijk 31.653, 31.383 en 15.972 nieuwe bedrijven.