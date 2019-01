Het Amerikaanse begrotingstekort zal de komende jaren verder oplopen en de economische groei zal wat afnemen. Dat stelt het Congressional Budget Office (CBO), de Amerikaanse rekenkamer, maandag in een nieuwe prognose.

De groei van de grootste economie ter wereld zal naar verwachting de komende jaren vertragen. Voor dit jaar wordt een groei van 2,3 procent voorzien. De groei loopt volgend jaar af naar 1,7 procent en in 2021 naar 1,6 procent. Afgelopen jaar groeide de Amerikaanse economie nog met 3,1 procent.

Het begrotingstekort zal in het boekjaar dat tot en met september loopt nog verder oplopen naar bijna 900 miljard dollar. In 2022 zal de grens van 1 biljoen dollar worden doorbroken. Dat is twee jaar eerder dan voorzien.

Tussen de jaren 2009 en 2012, tijdens het presidentschap van Barack Obama, was het tekort voor het laatst groter dan 1 biljoen dollar.

'Shutdown' kost economie miljarden dollars

De 'shutdown', de gedeeltelijke sluiting van de overheidsloketten, kost de Amerikaanse economie volgens het CBO nu zo'n 3 miljard dollar. Daarbij werd gekeken naar de economische kosten van het niet betalen van honderdduizenden overheidsmedewerkers en lagere overheidsuitgaven voor goederen en diensten.

Hoewel het directe financiële effect van de vertraagde betalingen veel groter is (11 miljard dollar), kan een groot deel volgens het CBO in de komende kwartalen worden goedgemaakt.

Wat niet werd meegenomen, waren de gevolgen voor bedrijven die bijvoorbeeld geen vergunningen konden krijgen. "Hoewel de algemene economische gevolgen van de 'shutdown' enigszins gematigd lijken, kunnen de effecten op individuele werknemers en banen veel groter zijn", aldus het CBO.

De 'shutdown' had concreet een weerslag van 0,2 procentpunt op de economische groei in het vierde kwartaal van vorig jaar en een effect van 0,4 procentpunt in het eerste kwartaal. Inmiddels is er een akkoord bereikt over de financiering van publieke diensten tot 15 februari.