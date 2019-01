Het aantal fastfoodrestaurants is de laatste vijf jaar gegroeid van 364 naar 422, een toename van 17 procent. Voorlopig is de groei er nog niet uit, stelt horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners maandag in een rapport over de sector.

Vooral in de grote steden en op zogenoemde high traffic-locaties, zoals de snelweg en outletcenters, groeit het aantal restaurants fors.

De groei van fastfood zal ook de komende jaren nog aanhouden onder invloed van de toenemende populariteit van maaltijdbezorging, uitbreiding van bestaande ketens en nieuwkomers op de markt. Zo duiken in de grote steden ketens als Five Guys en Ellis Gourmet Burger op.

De komende vijf jaar groeit het aantal fastfoodrestaurants richting de vijfhonderd, verwacht het adviesbureau. Wel zal de toename wat afvlakken, doordat meer mensen kiezen voor gezondere alternatieven.

In Drenthe en Zeeland relatief de minste fastfoodrestaurants

Noord-Holland kent in Nederland de hoogste dichtheid van het aantal fastfoodrestaurants per honderdduizend inwoners. In Drenthe en Zeeland zijn relatief de minste van deze eetgelegenheden te vinden, door een beperkt aantal grote steden en een minder uitgebreid wegennet. Bovendien is een relatief groot deel van de bevolking in deze provincies ouder dan vijftig jaar.

McDonald's heeft de meeste vestigingen in Nederland, ruim vier keer zoveel als Burger King en KFC, de nummers twee en drie in Nederland. Terwijl McDonald's vooral wil groeien door het aantal bezoekmomenten en het assortiment te verbreden, zetten KFC en Burger King vooral in op het realiseren van meer verkooppunten.

De introductie van de bestelzuil lijkt ook goed uit te pakken voor fastfoodrestaurants, concludeert het rapport. De gemiddelde orderbedragen kunnen wel 10 procent hoger uitvallen door "het toegenomen gemak en de frontale verleiding".

Fastfoodrestaurants zullen de komende tijd steeds meer rekening gaan houden met vegetariërs, veganisten en klanten met een allergie, verwacht Van Spronsen & Partners. Zo heeft McDonald's inmiddels afgelopen jaar een vegetarische hamburger geïntroduceerd.