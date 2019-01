Het is volgens De Nederlandsche Bank-president Klaas Knot prematuur om te praten over een recessie of een crisis nu de economie wat minder op stoom is in vergelijking met de voorbije periode.

Dat zei Knot zondag in televisieprogramma Buitenhof. Knot, die sinds kort ook vicevoorzitter is van de internationale toezichthouder Financial Stability Board (FSB), wees onder meer op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de loonstijgingen.

"De Europese economie doet het behoorlijk goed. De situatie kan ook niet altijd zo zijn als in 2017", aldus Knot. Wel benadrukte hij dat de positieve ontwikkelingen zich nog niet doorvertalen in de inflatie.

Verder wees Knot op "externe risico's" zoals de Brexit, de huidige situatie in Italië en handelsspanningen". "De voornaamste bedreigen komen uit het buitenland", aldus Knot. Hij zei ook dat risico's niet nodeloos uitvergroot moeten worden.

Wel stipte hij de situatie op de Nederlandse huizenmarkt aan. Afgezet tegen andere lidstaten kampt Nederland met een relatief hoge hypotheekschuld. Volgens Knot is het huidige beleid waarbij de hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd goed. Ook een volgend kabinet zou die lijn volgens hem moeten vasthouden. De hypotheekrenteaftrek noemde hij een instrument dat niet meer van deze tijd is.

Knot pleit voor minder ruime leencondities

Ook pleitte de DNB-president andermaal voor minder ruime leencondities. Nu nog mogen Nederlanders maximaal 100 procent van de waarde van een woning lenen. Knot vindt een percentage van 90 procent beter.

"Waarom zou je ook huishoudens niet om een buffer vragen", aldus Knot, die een vergelijking maakte met de bankensector die ook gevraagd is hogere buffers te hanteren. Wel zouden er volgens Knot rap meer huizen bij moeten komen.