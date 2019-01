Een op de drie verpleegkundigen had in 2017 tijdens het werk last van ongewenste seksuele aandacht van patiënten. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO.

Ook horecapersoneel (kelners en barmedewerkers) en fysiotherapeuten staan in de top vijf van beroepen die veel te maken krijgen met ongewenste seksuele aandacht van externen.

Vakbond FNV pleit daarom voor een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Een op de vijf werknemers zou volgens de vakbond niet weten wat het beleid van hun werkgever is wanneer ze te maken krijgen met seksuele intimidatie.

"Zeker vrouwen in kwetsbare posities moeten hun verhaal kwijt kunnen. Zij vinden dat lastig, al helemaal als zij een onzeker flexcontract hebben. Zij zijn bang hun baan te verliezen als ze klagen. Maar ook zij hebben recht op bescherming", zegt vicevoorzitter van FNV Kitty de Jong.

Pesten van politieagenten, brandweerlieden en leraren

Mensen die in de zorg en welzijn werken, hebben van alle beroepsgroepen het meest last van ongewenst gedrag van klanten of patiënten. Meer dan de helft van deze groep geeft aan hier in 2017 minstens één keer mee te maken te hebben gehad. Vooral intimidatie is een probleem.

Pesten komt met 25 procent het meest voor onder politieagenten en brandweerlieden. Ook beveiligingspersoneel en docenten in het middelbaar onderwijs worden relatief vaak gepest door klanten en leerlingen.

Werknemers in de ICT-sector hebben het minst last van ongewenst gedrag door klanten: slechts 6 procent kwam hiermee in aanraking.