Door de illegale productie van sigaretten liep de Nederlandse Staat in 2018 50 miljoen euro aan inkomsten mis. Daarom verdubbelt FIOD de capaciteit voor het opsporen van illegale sigaretten. Dat bevestigt de opsporingsdienst na berichtgeving in EenVandaag.

Met het illegaal produceren en handelen van sigaretten ontduiken criminele bendes de verplichte accijns en omzetbelasting. In 2017 liep de schatkist hierdoor 17,6 miljoen euro mis en in 2016 was dat 20,1 miljoen euro, aldus de woordvoerder van FIOD.

Afgelopen jaar rolde het FIOD acht illegale sigarettenfabrieken op. Een flinke toename ten opzichte van de jaren ervoor, toen er ongeveer een fabriek per jaar werd ontdekt. Of er meer wordt opgerold doordat de illegale productie gegroeid is, of de opsporingsdienst er beter naar kijkt, kan een woordvoerder niet zeggen.

Veel sigaretten worden volgens EenVandaag geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk, omdat daar door de hoge prijs per pakje goed verdiend kan worden aan de illegale productie. In het Verenigd Koninkrijk kost een pakje gemiddeld 15 euro, in Nederland is dat zo’n 6,70 euro.

De illegale sigarettenverkoop ondermijnt ook het antirookbeleid van de overheid.