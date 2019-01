De Conservatieve 'fractievoorzitter' in het Britse Lagerhuis doet een oproep aan de Europese Unie om de Brexit-datum mogelijk met een paar weken uit te stellen. Met die extra tijd kan nieuwe wetgeving ook door het Britse parlement worden goedgekeurd, aldus Andrea Leadsom.

"Ik ben ervan overtuigd dat als we een paar weken extra nodig hebben, dat mogelijk zou zijn", zei de prominente politicus Leadsom tegen de BBC. De uitspraak is opmerkelijk, omdat de Brexit al gepland staat voor 29 maart 2019, 23.00 uur Britse tijd.

Een woordvoerder van premier Theresa May zei daarop dat de regering niet van richting is veranderd. Dinsdag wordt er in het Britse parlement gestemd over het plan B van May. Dat gaat naar verwachting de hele dag duren.

Vorige week werd de deal die May presenteerde met een ruime meerderheid weggestemd. Maar liefst 432 parlementsleden stemden in het Britse Lagerhuis tegen het plan, terwijl slechts 202 vóór waren. Dit maakte de weg vrij voor een 'no deal'-Brexit.

