De Italiaanse bankier Andrea Orcel verwacht compensatie van de Spaanse bank Santander, waar hij als topman aan de slag zou gaan, stellen bronnen vrijdag tegenover persbureau Reuters.

Santander liet in september weten Orcel als nieuwe CEO aan te stellen, maar trok dat plan in januari weer in. Er waren strubbelingen tussen Santander en de oude werkgever van de Italiaan, de Zwitserse bank UBS. Santander wilde uiteindelijk niet aan de voorwaarden voldoen die UBS aan de overstap van Orcel stelde.

Nu hij geen CEO wordt bij Santander, wil Orcel begin februari een aanbod zien van de Spaanse bank, dat zijn misgelopen toekomstige inkomsten moet compenseren. Ook zou hij een vergoeding voor uitgesteld loon van UBS willen. Santander wil niet reageren tegenover het persbureau.

De huidige baas van Santander, José Antonio Álvarez, blijft voorlopig aan als topman. Het is onduidelijk wat Orcel nu gaan doen, maar een terugkeer naar UBS lijkt niet waarschijnlijk.

Andrea Orcel wordt in Nederland ook wel de sloper van ABN AMRO genoemd. Hij was in 2007 als zakenbankier van Merrill Lynch betrokken bij de overname en opsplitsing van die bank, die destijds voor 72 miljard euro werd overgenomen door Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis en Banco Santander.