Het bedrijf achter de elektronicawinkel MyCom, Kijk Up, heeft woensdag het faillissement van de keten aangevraagd. Dat meldt MyCom vrijdag in een persbericht op de eigen website. Daarop is ook de faillissementsaanvraag te lezen.

"Het huidige businessmodel is definitief achterhaald", stelt algemeen directeur Marco Heestermans van Kijk Up in het persbericht. "Nadat in 2018 de marges nog verder onderuit zijn gegaan, lijkt het traditioneel inkopen van handelsgoederen en zelf voorraad houden definitief een prehistorisch businessmodel."

Eerder deze maand probeerde de winkel nog het hoofd boven water te houden door de deuren van zeven van de veertien winkels te sluiten, om vervolgens een crediteurenakkoord te sluiten.

Met een crediteurenakkoord wordt een deal tussen een schuldeiser en schuldenaar bedoeld waarbij een deel van de schuld betaald wordt en de rest als voldaan wordt gezien. "De uitkomst van dit crediteurenakkoord was echter onvoldoende om verantwoord verder te kunnen", stelt Heestermans.

MyCom ook in 2015 failliet verklaard, toen helft van de winkels gesloten

MyCom ging al eens eerder failliet. Dit gebeurde in 2015 toen er nog 41 winkels waren. Na een overname door Relevant Holdings, de eigenaar van onder meer telefoonwinkel The Phone House, bleven daar 22 van over.

De fysieke winkels zijn inmiddels gesloten en ook de webwinkel is uit de lucht. Het is inmiddels niet meer mogelijk om spullen bij MyCom te bestellen of bestelde producten te retourneren of te laten repareren.

Bij Kijk Up zijn zeventig mensen in dienst, een deel hiervan werkt bij MyCom. Het bedrijf gaat nog wel onderzoeken of de merknaam MyCom een nieuwe invulling kan krijgen "met een businessmodel met toekomstperspectief".