Een 85-jarige man is het grootste slachtoffer van de zogenoemde 'London gold fraud'. Hij werd in twee jaar tijd voor 580 miljoen Hongkong dollars (65 miljoen euro) opgelicht, meldt de South China Morning Post vrijdag.

In totaal werden zeven mensen uit verschillende landen opgelicht. Ze werden telefonisch en via sociale media benaderd en aangespoord om te investeren in goud op de Londense markt. Ze moesten vervolgens geld overmaken dat later, zo werd ze verteld, verloren was gegaan.

De politie van Hongkong heeft twee kopstukken en twaalf handlangers gearresteerd voor de oplichting. "Onder hen waren de vermoedelijke bedenkers van het frauduleuze netwerk, een voormalige en de huidige directeur van een investeringsbedrijf en de eigenaars van de bankrekeningen waarop het geld verzameld werd", vertelt de hoofdinspecteur in de South China Morning Post.

De inspecteurs kwamen het netwerk op het spoor toen het 85-jarige slachtoffer afgelopen oktober naar de politie stapte. 24 miljoen euro aan banktegoeden zijn bevroren.

Meisjes ingezet om slachtoffers over te halen

Deze vorm van fraude is niet ongebruikelijk in de stadstaat. In juli vorig jaar arresteerde de politie negentig verdachten in verband met deze vorm van oplichting. Dat netwerk zette meisjes van middelbareschoolleeftijd in om slachtoffers over te halen geld te investeren. Twee weken later werden nog eens 54 mensen opgepakt.

Op fraude staat in Hongkong een celstraf van maximaal veertien jaar.