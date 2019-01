De Verenigde Staten zijn nog "mijlen en mijlen" verwijderd van een handelsdeal met China, zo heeft de Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross laten weten op nieuwszender CNBC.

Volgens Ross zou dat eigenlijk geen grote verrassing moeten zijn, omdat alles zo "complex" is. Er spelen immers veel kwesties, stelde hij. Ross doelde daarbij ook op "structurele hervormingen" waarvan de Amerikanen vinden dat die nodig zijn in China.

Ook moet er gesproken worden over strafmaatregelen die opgelegd kunnen worden als partijen zich niet aan afspraken houden.

De VS en China hebben eerder een wapenstilstand afgesproken in de handelsoorlog, waarbij geen nieuwe tarieven worden opgelegd. De deadline verloopt op 1 maart. Er is in de ogen van Ross dan ook nog tijd over om knopen door te hakken.

President Donald Trump heeft al gedreigd flink meer heffingen op te leggen aan China als er dan geen handelsdeal is gesloten.