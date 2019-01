Nederlanders die zorgkosten in andere EU-landen maken, moeten dezelfde vergoeding krijgen voor zorgkosten die ze in Nederland maken. De Europese Commissie heeft het kabinet donderdag een brief gestuurd met de oproep om dit in orde te maken.

In de Europese richtlijn hierover is vastgelegd wat de rechten van verzekerden zijn bij de vergoeding van behandelingen die ze in een andere lidstaat hebben gehad.

Volgens de regels moeten de uitgaven worden vergoed tot het bedrag dat zo'n behandeling in Nederland zou hebben gekost.

De vergoeding mag niet hoger uitvallen dan de werkelijke kosten, maar in Nederland ligt de werkelijke vergoeding nu "significant lager" dan waar verzekerden volgens EU-afspraken recht op hebben, aldus de Europese Commissie.

Het kabinet heeft twee maanden de tijd om te reageren.