Jumbo is niet van plan alsnog met de vakbonden te gaan praten over een nieuwe cao voor distributiemedewerkers. Dat heeft de supermarktketen gezegd in reactie op een uitspraak van de rechter in Den Bosch. Die bepaalde dat Jumbo de cao in 2017 niet rechtsgeldig had opgezegd en dat de arbeidsovereenkomst daarom nog altijd van kracht is. Het bedrijf wil de cao nu per 1 april dit jaar beëindigen.

Jumbo trof in mei 2017 een eigen regeling voor arbeidsvoorwaarden met het personeel, nadat onderhandelingen met de bonden over een nieuwe cao waren stukgelopen.

De cao was echter nooit opgezegd en in de overeenkomst stond niet beschreven wat er zou gebeuren na het einde van de looptijd. Volgens de wet wordt een cao telkens met dezelfde periode verlengd tenzij die wordt opgezegd.

Tijdens een staking in april 2017 zette Jumbo verder acht uitzendkrachten in op een afdeling die was stilgelegd. Volgens de supermarktketen gebeurde dat ,,in alle hectiek''. De rechter oordeelde dat niet de supermarktketen verantwoordelijk is voor het breken van de staking maar de leverancier van de arbeidskrachten.

Uitzendbureau Otto Workforce moet daarom een schadevergoeding betalen aan de vakbonden, maar de hoogte daarvan moet in een andere procedure worden bepaald. De vakbonden claimden 500.000 euro vanwege onder meer reputatieschade en gemaakte kosten.

FNV spreekt in een reactie over gerechtigheid voor het personeel van de distributiecentra. De bonden gaven aan te hopen dat Jumbo weer in gesprek wil over een nieuwe cao. Jumbo benadrukt dat de zelf met het personeel gemaakte afspraken voorzien in "hogere lonen en een betere generatieregeling dan in de oude cao".