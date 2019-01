Deutsche Bank heeft vanuit het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vragen ontvangen over de zakelijke banden met president Donald Trump. Dat liet het Duitse financiële concern donderdag weten.

De bekendmaking kwam nadat de politieke nieuwssite Politico melding had gemaakt van de zaak en had geschreven dat de twee commissies een gezamenlijk onderzoek willen doen naar de relaties tussen Trump en de grootste bank van Duitsland.

Deutsche Bank was voordat Trump president was een van zijn geldschieters. "Het interessante is dat Deutsche Bank een van de weinige mogendheden is die geld wilde lenen aan de organisatie van Trump", stelde Democraat Jim Himes, die deel uitmaakt van beide commissies.

De Democraten hebben onlangs de controle genomen over het Huis van Afgevaardigden en kunnen daardoor via commissies onderzoek doen naar het financiële verleden van Trump, bijvoorbeeld naar zijn vastgoeddeals.

Voorzitter Maxine Waters van de commissie Financiële Dienstverlening, die al eerder heeft opgeroepen om Trump af te zetten, wil het "geldspoor van Trump" volgen. In het verleden deed zij al onderzoek naar het beheer van de rekeningen van de Amerikaanse president bij de Duitse bank en naar Russische witwaspraktijken.

Deutsche Bank onderzocht in witwaszaak Danske Bank

In november berichtte The Wall Street Journal​ dat Deutsche Bank voor zo'n 150 miljard dollar (132 miljard euro) aan potentieel verdachte transacties uitgevoerd zou hebben via de Deense Danske Bank.

De grootste bank van Denemarken wordt beticht van witwaspraktijken via een onderdeel in Estland, dat tussen 2007 en 2015 mogelijk 200 miljard euro aan dubieuze geldstromen verwerkte. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland gaan.

Inmiddels hebben de Duitse autoriteiten al invallen gedaan bij de bank. Daarbij zijn alle acht leden van de raad van bestuur op de korrel genomen. Hun kantoren werden doorzocht, lieten ingewijden aan persbureau Bloomberg weten.