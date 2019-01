Het Haagse ziekenhuis HMC Bronovo wordt uiterlijk in 2024 gesloten, heeft het bestuur van ziekenhuisgroep Haaglanden Medisch Centrum (HMC) donderdag bekendgemaakt.

Halverwege dit jaar gaat het Bronovo volgens de plannen in de weekenden dicht. "HMC Bronovo wordt in 2019 omgevormd tot een weekziekenhuis voor poliklinische en planbare zorg", aldus Paul Doop, bestuursvoorzitter bij HMC in een toelichting.

"Tussen 2022 en 2024 zal de poliklinische en planbare zorg worden verplaatst naar HMC Antoniushove en HMC Westeinde, waarna HMC Bronovo als ziekenhuis in de huidige vorm zal worden gesloten."

Onder het HMC vallen Westeinde en Bronovo in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam-Voorburg. Volgens Doop is het te duur om alle drie de locaties open te houden. "Daarom moeten we van drie naar twee locaties. Er wordt te weinig geld verdiend om in de toekomst te investeren in ICT en huisvesting bij drie ziekenhuizen", stelt de directeur.

Personeelstekort een van de redenen

Een tekort aan goed gespecialiseerd personeel is volgens hem ook een reden om het Bronovo te sluiten. Hij benadrukt wel dat de ziekenhuisgroep financieel gezond is en dat er over 2018 zwarte cijfers zijn geschreven. Wat er met het Bronovo-gebouw gaat gebeuren, is volgens Doop nog onbekend.

De ziekenhuisgroep gaat alle acute zorgfuncties, inclusief verloskunde medio dit jaar in HMC Westeinde concentreren. Het aantal bedden wordt daar met tachtig uitgebreid. Ook komen er meer parkeerplaatsen op het terrein van Westeinde, van 555 worden het er minimaal 750.

Westeinde blijft centrum voor acute en hoogcomplexe zorg

Westeinde blijft volgens hem, als ziekenhuis met een van de grootste spoedeisendehulpafdelingen van Nederland, het centrum voor acute en hoogcomplexe zorg. Antoniushove wordt de locatie voor oncologie én planbare zorg.

Het bestuur gaat de plannen spoedig voorleggen aan belanghebbenden. "Deze koers zal HMC in dialoog met alle belanghebbenden intern en extern toetsen op draagvlak."

Jaarlijks komen ongeveer 550.000 patiënten op de verschillende locaties van HMC. In totaal werken er ruim 4000 medewerkers en 350 medisch specialisten. Volgens het bestuur zullen er geen gedwongen ontslagen vallen door het sluiten van het Bronovo.