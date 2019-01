De extra kosten die bedrijven hebben gemaakt bij de aankoop van vrachtwagens door verboden prijsafspraken van truckfabrikanten is nog groter dan gedacht. Dat stelt claimorganisatie MKB-Claim na nieuwe berekeningen, uitgevoerd door een economisch onderzoeksbureau. Schade van meer dan 30.000 euro per truck is geen uitzondering.

Alle grote Europese vrachtwagenbouwers deden mee aan het truckkartel dat van 1997 tot en met 2011 actief was. De Europese Commissie legde MAN, DAF, Daimler, Iveco en Volvo/Renault eerder al boetes op van in totaal bijna 3 miljard euro. Scania weigerde te schikken en kreeg een boete van ruim 880 miljoen euro.

Eerder werd de schade op 5000 tot 16.000 euro per vrachtwagen geschat. "De schade blijkt nog veel groter te zijn dan we dachten. Voor een gemiddeld transportbedrijf loopt de schade al snel in de tonnen. Dat geld moet terug en daar maken wij ons hard voor", zegt Simon Zuurbier van MKB-Claim.

In Nederland zijn ongeveer 20.000 gedupeerde bedrijven die samen in de kartelperiode 240.000 vrachtwagens hebben gekocht of geleased.