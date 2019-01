De wereldorde is ernstig in gevaar door het toenemende protectionisme, stelt de Chinese vicepresident Wang Qishan woensdag op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos.

Volgens Wang keren veel landen zich naar binnen en worden er steeds meer hordes opgeworpen voor internationale handel. Hij verwijst hiermee naar de handelsoorlog die gaande is tussen de Verenigde Staten en China.

"Wordt de economische globalisering voortgezet, of gaan we weer achteruit?", vroeg de vertrouweling van de Chinese leider Xi Jinping zich hardop af. "Andere landen de schuld geven voor je eigen problemen gaat de problemen niet oplossen."

Ook ging de Chinese vicepresident nog in op de economische groei van zijn thuisland. Maandag werd bekend dat China de laagste economische groei beleefde sinds 2009. "Er zullen veel onzekerheden zijn in 2019, maar de Chinese economie zal duurzaam blijven groeien", zei Wang.

Wereldleiders en machtige zakenlieden komen bijeen in Davos

In het Zwitserse Davos komen deze week politieke leiders en de machtigste zakenmensen bijeen om wereldwijde uitdagingen en oplossingen te bespreken. Het thema is van dit jaar is de 'vierde industriële revolutie'.

Ook klimaatverandering speelt als wereldwijd probleem bij deze editie bij uitstek een grote rol. In het jaarlijkse risicorapport dat het WEF uitbracht, zette de stichting de effecten van dit probleem zelfs op de eerste plek.

Wil jij elke zaterdag het beste van de economie- en techredactie in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze Zaken van Morgen-nieuwsbrief!