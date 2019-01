Een vaste bezoeker van Holland Casino Utrecht heeft woensdagnacht een bedrag van 1.917.457,10 euro gewonnen. Iets voor 1.00 uur speelde de winnaar op een speelautomaat waarvan de inzet 5 euro per keer bedraagt en won toen de jackpot.

De vrouw is samen met haar man vaste gast bij het casino in Utrecht en Holland Casino Venlo. Casinomanager Jerry Warmerdam: "Toen mevrouw rustig in het restaurant kon bijkomen, hebben wij haar echtgenoot in het casino opgezocht. Ook hij kon in eerste instantie niet geloven dat zij deze grote prijs hadden gewonnen."

De winnaar, die anoniem wil blijven, kreeg afgelopen nacht direct de cheque uitgereikt. "Het winnende echtpaar heeft hun zoon over laten komen naar het casino en zij hebben ook hun dochter, die in het buitenland is, wakker gebeld met dit mooie nieuws", aldus de casinomanager.

De zogenoemde Mega Millions Jackpot van Holland Casino is nu weer op 1 miljoen euro gezet en loopt op tot hij wordt gewonnen. Afgelopen jaar was het in april raak. Toen won iemand bij het filiaal in Eindhoven ruim 2,7 miljoen euro.