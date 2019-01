De Europese Commissie heeft Mastercard een boete van ruim 570 miljoen euro opgelegd, omdat het bedrijf prijzen voor bedrijven tot in 2015 kunstmatig hoog hield.

Daarmee schendt Mastercard de Europese mededingingsregels, maakt Eurocommissaris Margrethe Vestager (Concurrentie) dinsdag bekend.

"Europese consumenten gebruiken elke dag hun betaalkaart wanneer ze eten of kleren kopen of wanneer ze online aankopen doen. Door te verhinderen dat bedrijven voor betere voorwaarden 'rondshoppen' in andere lidstaten, heeft Mastercard de prijzen van betalingen kunstmatig hoog gehouden", zegt Vestager.

Detailhandel en consumenten worden daardoor geschaad, aldus de Eurocommissaris.

In de Europese Unie moet er elke keer dat een betaling met een betaalkaart wordt gedaan door de bank van de retailer een toeslag worden betaald aan de bank van de kaarthouder. De retailer berekent deze prijs door aan de klant.

Mastercard verplichtte banken om de tarieven te gebruiken van het land waar de retailer zich bevond. Tot 2015 zaten er per land nogal wat verschillen in die tarieven. Door die beperking op te leggen, zorgde Mastercard er dus voor dat banken geen voordeel konden halen uit de lagere tarieven in andere landen.