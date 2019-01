Dinsdag gaat het Wereld Economisch Forum (WEF) in het Zwitserse Davos van start. Politiek leiders en de machtigste zakenmensen komen hier al sinds 1971 jaarlijks samen om er de wereldwijde uitdagingen en oplossingen te bespreken. Wat kunnen we dit jaar verwachten?

Hier gaat het over

Klaus Schwab startte in 1971 de non-profitstichting die inmiddels de naam WEF draagt. De inmiddels tachtigjarige weldoener is nog altijd voorzitter én heeft sinds die tijd hetzelfde doel voor ogen: van de wereld een betere plek maken.

Dat probeert Schwab door politiek en zakelijk leiders met elkaar in contact te brengen en ze te laten spreken over de grote uitdagingen van onze tijd.

Het thema is deze keer een mond vol: Globalization 4.0: Shaping a Global Architecture in the Age of the Fourth Industrial Revolution. Met die 'industriële revolutie' wordt niet alleen de toenemende automatisering bedoeld waardoor veel mensen hun baan niet zeker zijn, maar ook de groeiende invloed van platformen zoals Uber en Deliveroo.

Ook klimaatverandering speelt als wereldwijd probleem bij deze editie bij uitstek een grote rol. In het jaarlijkse risicorapport dat het WEF uitbracht, zette de stichting de effecten van dit probleem zelfs op de eerste plek. Daarom wordt er in Davos onder meer gesproken over strategieën voor het waarborgen van de overstap naar duurzame energie, ook bij technologische, politieke en sociale veranderingen.

Kritiek op 'elitair' Davos

Het klinkt allemaal positief: machthebbers die zich zorgen maken over de wereld en op zoek gaan naar oplossingen. Toch zijn er critici genoeg. Sommigen van hen noemen het WEF een 'elitefestijn' waar de mensen die de problemen hebben veroorzaakt, ze proberen op te lossen.

Dat veel bezoekers van het WEF rijk zijn, terwijl wereldwijd de armoede toeneemt, is ook een veelgehoord punt van kritiek. Opgeteld groeide het vermogen van de rijkste bezoekers in de afgelopen tien jaar met ruim 150 miljard euro, berekende persbureau Bloomberg.

Het helpt daarbij niet dat een ticket nogal kostbaar is. Staatshoofden en regeringsleiders krijgen een uitnodiging, maar zakenmensen tellen voor een kleine week ruim 50.000 euro neer.

Ook is dit jaar maar 22 procent van de drieduizend bezoekers een vrouw. Van evenredige representatie is daarmee geen sprake, aldus critici.

Opvallende afwezigen

Vorig jaar nog gaf de Amerikaanse president Donald Trump zichzelf tijdens het WEF een schouderklopje toen hij sprak over Wall Street. De beurs zou dankzij zijn beleid floreren. Inmiddels zijn de cijfers minder rooskleurig en heeft de president afgezegd, omdat hij nog altijd druk is met de voortdurende 'shutdown' van zijn regering.

De Britse premier Theresa May zit op haar beurt diep in de problemen door de Brexit. Ze annuleerde haar bezoek aan Davos om tot een nieuwe deal te komen waar haar parlement zich wel achter kan scharen. In 2018 speechte ze tijdens de bijeenkomst in de Zwitserse plaats nog zonder de Brexit überhaupt te noemen.

En de crisis rond de 'Gele Hesjes' heeft de Franse president Emmanuel Macron doen besluiten niet naar Zwitserland te komen. Juist omdat de 'gewone' burger in Frankrijk in opstand komt tegen de gevestigde orde is het voor hem onverstandig om naar de bijeenkomst met zoveel machthebbers en rijken af te reizen.

Zij zijn er wél

De 'Braziliaanse Trump', zoals de Braziliaanse president Jair Bolsonaro ook wel wordt genoemd, is wel van de partij. Hij is net als zijn Amerikaanse collega een fervente ontkenner van klimaatverandering en kondigde op Twitter aan dat hij tijdens zijn toespraak in Davos een "nieuw Brazilië" zal voorstellen. Maandag zei hij in een persconferentie dat het land de "handel wil uitbreiden".

De Britse bioloog en maker van natuurdocumentaires Sir David Attenborough komt ook langs en probeert leiders er juist van te doordringen dat er nu iets moet gebeuren om klimaatverandering af te remmen. Verder is Bill Gates aanwezig; zelfbenoemd weldoener en lange tijd de rijkste man ter wereld.

Vanuit Nederland komen onder anderen Mark Rutte en koningin Máxima. Ook zijn er journalisten en academici van over de hele wereld uitgenodigd.