Door de vorst van de afgelopen dagen neemt de schaatskoorts flink toe. Bij schaatsfabriek Viking in Almere staat de telefoon roodgloeiend en ook via internet komen er veel bestellingen van winkels binnen. Ook bij fabrikant Zandstra Sport in Joure is het drukker dan normaal.

"Vorige week werd het al wat drukker, omdat de kou eraan zat te komen. Mensen wilden al goed voorbereid zijn. Nu de diverse banen van ijsclubs open zijn gegaan en de eerste marathon op natuurijs is aangekondigd, merken we dat het nog drukker wordt", aldus een woordvoerder van Viking. "Mensen willen nu echt hun schaatsen binnen hebben."

Het is voor de schaatsfabriek spannend wat er de komende weken nog gebeurt. "We hopen dat de kou lang zal aanblijven. Vorig jaar was het in maart nog druk toen het toch nog even koud werd. Nu is het vroeger in het jaar, dus het zou mooi zijn als het aanhoudt."

"Als het kouder wordt, dan merk je meteen dat de interesse voor schaatsen toeneemt. Dat maandagavond de eerste marathon gereden wordt op natuurijs, helpt wat dat betreft ook", vertelt een woordvoerder van Zandstra Sport.

De producent levert aan sportwinkels en ijzerzaken in binnen- en buitenland. "Dezer dagen worden er meer bestellingen geplaatst dan normaal, omdat voorraden worden aangevuld."

Wil jij elke zaterdag het beste van de economie- en techredactie in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze Zaken van Morgen-nieuwsbrief!