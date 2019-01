De Chinese investeringen in Nederland zijn in 2018 sterk afgenomen. De investeringen door Chinese partijen in Nederlandse bedrijven of andere bezittingen bedroegen vorig jaar 0,9 miljard dollar, tegen ruim 3,7 miljard dollar in 2017.

Dat blijkt uit een rapport van advocatenkantoor Baker McKenzie en onderzoeksinstituut Rhodium Group.

Volgens de onderzoekers hangt de daling deels samen met de verhoogde screening door de Nederlandse overheid in bijvoorbeeld de telecomindustrie, maar ook door het ontbreken van grote deals.

Voor heel Europa gingen de Chinese investeringen met 70 procent omlaag tot 22,5 miljard dollar. In 2017 stond hier nog een bedrag van 80 miljard dollar.

Overname Zwitserse zadenhandelaar

Dat kwam grotendeels door de overname van de Zwitserse zadenhandelaar en producent van landbouwbestrijdingsmiddelen Syngenta door ChemChina ter waarde van 43 miljard dollar in dat jaar.

In de Verenigde Staten kwamen de Chinese investeringen vorig jaar uit op 4,8 miljard dollar, tegen het recordbedrag van 46 miljard dollar in 2017. Dit komt door de Amerikaanse angst voor Chinese inbreuk op de nationale veiligheid en de handelsoorlog tussen beide economische grootmachten, aldus het rapport.