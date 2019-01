Carlos Ghosn, de voormalige topman van Nissan, heeft zijn aandelen in het bedrijf aangeboden als borg. Ook is hij bereid zijn paspoorten in te leveren en een elektronische enkelband te dragen om in vrijheid zijn proces af te kunnen wachten.

Ghosn hoopt na zijn eventuele vrijlating zolang te verblijven in een appartement in Tokio dat zijn familie heeft gehuurd, laat zijn woordvoerder maandag weten.

Het is de tweede keer dat Ghosn om een borgtocht vraagt. Een eerder verzoek is afgewezen, omdat de rechtbank Ghosn als vluchtgevaarlijk beschouwt. Hij zit sinds 19 november in een Japanse gevangenis op verdenking van belastingfraude als topman van Nissan. Maandagavond vindt er een hoorzitting plaats in Tokio.

"Ik wil benadrukken dat ik in Japan zal blijven en me strikt aan alle voorwaarden voor mijn borgtocht zal houden", stelde Ghosn zondag in een verklaring. Eerder was hij van plan naar Frankrijk te gaan en later terug te keren voor zijn proces.

De ex-topman van Nissan ontkent de beschuldigingen van financieel wangedrag aan zijn adres. Ghosn zou onder meer 16,6 miljoen euro aan privéverlies hebben geboekt als verliezen van Nissan.

De advocaat van Ghosn verwacht dat zijn cliënt tot aan zijn proces vastgehouden zal worden. Dit zal naar verwachting over ongeveer zes maanden van start gaan.