Een wooncomplex verduurzamen is te kostbaar, leidt vaak tot ruzie en besluiten komen niet van de grond, waarschuwt Stichting VvE Belang.

De huidige regels belemmeren de besluitvorming over verduurzaming in een VvE, en er zijn te grote beperkingen in financieringsmogelijkheden, zegt directeur Kees Oomen van de Stichting VvE Belang tegen de NOS.

VvE-leden die hun woningen willen verduurzamen, door bijvoorbeeld isolatie of de aanschaf van zonnepanelen, moeten daarover stemmen. Dat kan alleen als een meerderheid van de bewoners aanwezig is, en als er een grote meerderheid voor stemt. In de praktijk komt er vaak niets van de plannen, aldus de stichting tegen de NOS.

Ook de regels rondom financiering zijn oneerlijk, zegt Stichting VvE Belang. Een eigenaar van een appartement heeft niet dezelfde belastingvoordelen als een eigenaar met een 'grondgebonden' woning. Bovendien kunnen mensen die lid zijn van een kleine VvE geen aanspraak maken op financieringsmogelijkheden.

Het grootste deel van de VvE's in Nederland is kleiner dan tien woningen, zegt Oomen. Maar veel financieringsmogelijkheden zijn er pas vanaf tien woningen.