Wie nog met een asbestdak zit en niet over de financiële middelen beschikt om het asbest te verwijderen kan binnenkort aanspraak maken op een nieuw fonds, aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

In het afgelopen jaar is dankzij de inmiddels verlopen subsidieregeling van 75 miljoen euro ruim 12 miljoen vierkante meter aan asbestdaken opgeruimd. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2014.

Er is nu nog zo'n 80 miljoen vierkante meter aan asbestdak in Nederland over, en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, provincies, gemeenten, banken en de Rijksoverheid zijn daarom begonnen een fonds waar particulieren en agrariërs gebruik van kunnen maken open te stellen.

Dat fonds vervangt de huidige subsidieregeling en moet in 2019 in de lucht zijn. Niet iedereen kan het saneren van een asbestdak zomaar betalen, aldus de staatssecretaris.

Sinds 1993 is het gebruik van asbest in de bouw verboden, en na 2024 zijn ook bestaande daken met asbest verboden.