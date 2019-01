China heeft aangeboden om zes jaar lang de import vanuit de Verenigde Staten stevig op te voeren. Dit zou de relatie tussen de twee landen meer in balans moeten brengen, schrijft persbureau Bloomberg vrijdag op basis van bronnen.

China verscheept veel meer naar de Verenigde Staten dan andersom het geval is. Het verkleinen van het handelsoverschot van China, dat vorig jaar op ongeveer 323,3 miljard dollar (zo'n 283 miljard euro) uitkwam, is één van de eisen van de VS bij de onderhandelingen over de handelsrelatie tussen de twee economische grootmachten.

China zou van plan zijn jaarlijks steeds meer goederen uit de Verenigde Staten te halen tot een gecombineerde waarde van 1 biljoen dollar. In 2024 zou het handelsoverschot van China dan teruggebracht moeten zijn naar nul, aldus Bloomberg.

Ook de VS zou bereid zijn stappen te nemen. Volgens The Wall Street Journal (WSJ) zou de VS overwegen om de importheffingen op producten uit China af te bouwen.

Onderhandelingen over handelsdeal, deadline nadert

De VS en China voeren momenteel onderhandelingen om voor 1 maart tot een handelsdeal te komen. Op die datum gaan anders de importtarieven voor 200 miljard dollar aan Chinese producten omhoog van 10 procent naar 25 procent.

Afgelopen december sloten de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping een wapenstilstand van negentig dagen. Hierin spraken zij af tot 1 maart 2019 geen nieuwe importheffingen te introduceren en zich gedurende die periode in te zetten om tot een akkoord te komen.