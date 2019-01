De Europese Commissie is klaar om nieuwe handelsgesprekken te starten met de Verenigde Staten. Brussel zet in op lagere handelstarieven op industriële producten en meer afstemming op het gebied van productstandaarden.

De Europese Commissie heeft toestemming gevraagd aan de EU-lidstaten om onderhandelingen met de Verenigde Staten te beginnen.

Eurocommissaris Cecilia Malmström (Handel) kondigde vorige week na gesprekken in Washington al aan dat ze bezig is met deze stappen. Bij de EU-handelsministers is veel draagvlak om de relaties te verbeteren, bleek bij overleg in november.

De formele handelsgesprekken tussen beide blokken zouden volgende maand al kunnen beginnen. Landbouwproducten zijn daarvan uitgesloten, ondanks de Amerikaanse wens daartoe.

Inzet is een beperkt handelsakkoord

Malmström benadrukte tijdens een persconferentie in Brussel dat ze niet uit is op een breed akkoord met de Amerikanen. Maar tegenstanders vrezen voor een 'TTIP-light'.

Onderhandelingen over een veelomvattend Amerikaans-Europees vrijhandelsverdrag (TTIP) werden in 2016 nog opgeschort wegens maatschappelijke en politieke tegenstand.

"Waar de EU er met president Obama niet uitkwam, denkt Brussel met president Trump wel een goede deal te kunnen sluiten. Dat is waanzin", zegt Freek Bersch van Milieudefensie. "Van een TTIP-verdrag met Trump wordt niemand beter, behalve multinationals."

Volgens de sociaaldemocraten in het Europees Parlement is er geen basis voor nieuwe onderhandelingen zolang Washington de "illegale invoerheffingen op staal en aluminium in stand houdt", aldus de woordvoerder van de handelscommissie. "De EU moet niet aan de onderhandelingstafel worden gedwongen.''

President Trump voerde die heffingen op 1 juni in. Een maand later beloofde hij Brussel af te zien van nieuwe heffingen op bijvoorbeeld auto's en auto-onderdelen zolang er wordt gepraat.