Na een serie van dodelijke ongevallen waarbij een Uber-chauffeur was betrokken, pleit Veilig Verkeer Nederland (VVN) in De Telegraaf voor een ban op de taxidienst zoals die er nu uitziet.

In zes weken tijd vielen vier doden door ongevallen waar een Uber-taxi bij was betrokken. De VVN vindt het onverantwoord dat er niet wordt ingegrepen.

De verkeersclub pleit voor eenzelfde regelgeving voor Uberchauffeurs en reguliere taxichauffeurs. Op dit moment gelden voor Uber-chauffeurs lichtere eisen dan voor taxichauffeurs die zijn aangesloten bij een centrale.

Dat Uber-chauffeurs voor zeer scherpe prijzen moeten rijden, zorgt voor hard en onverantwoord rijgedrag, zegt een woordvoerder in De Telegraaf. De VVN vindt dat het verdienmodel van Uber moet worden aangepast, zoals een maximumaantal ritten per chauffeur per dag.

Uber zegt in een reactie dat het zich aan dezelfde wettelijke eisen moet houden als TTO's. "Onze rijtijdlimiet is zelfs strenger dan in de voorschriften staat. Onze chauffeurs mogen in 24 uur tijd maximaal 12 uur rijden. Als ze die limiet hebben bereikt, worden ze automatisch uitgelogd en kunnen ze 10 uur lang niet inloggen", aldus een woordvoeder.

Amsterdam in gesprek met Uber

Uber maakt zich zorgen over de ongelukken en kijkt of er meer maatregelen nodig zijn. Afgelopen maandag is Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma van Verkeer en Vervoer in gesprek gegaan met de top van Uber in Europa. Het bedrijf zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. De partijen gaan samen zoeken naar oplossingen voor problemen veroorzaakt door taxi's in Amsterdam.