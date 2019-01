Streamingdienst Netflix behaalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 4,19 miljoen dollar. Dat is lager dan analisten vooraf hadden verwacht.

Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die Netflix donderdagavond publiceerde (pdf).

In de afgelopen drie maanden kwam de omzet neer op 4,19 miljard dollar (3,7 miljard euro). Dat is iets lager dan de 4,21 miljard dollar, voorspeld door analisten van Wall Street. Het bedrijf boekte een nettowinst van 134 miljoen dollar (117,6 miljoen euro).

Vlak na de bekendmaking van de kwartaalcijfers daalde de waarde van Netflix-aandelen met ruim 2,3 procent.

Meer nieuwe Netflix-abonnees dan verwacht

In totaal schreef Netflix er in de afgelopen drie maanden 8,8 miljoen nieuwe abonnees bij. Daarvan kwamen er 1,5 miljoen uit de Verenigde Staten en 7,3 miljoen uit andere landen. Netflix maakt nooit specifieke aantallen per land bekend. Er werden 8,5 miljoen nieuwe abonnees verwacht.

In totaal telt Netflix nu wereldwijd ruim 139 miljoen abonnees. Een jaar geleden had Netflix nog 110,6 miljoen abonnees. Netflix voorspelt dat er in de komende drie maanden 8,9 miljoen nieuwe abonnees bij komen.

Prijsstijging in de Verenigde Staten

Netflix verhoogde deze week de abonnementsprijzen voor Amerikaanse gebruikers. Het standaardabonnement steeg van 11 dollar naar 13 dollar. Het duurste abonnement, met ondersteuning voor 4K-resolutie, kost nu 16 dollar. Dat was 14 dollar. Het wordt uit de recente kwartaalcijfers niet bekend wat de gevolgen daarvan zijn.

De videodienst heeft aan NU.nl laten weten dat prijzen in elk land verschillen. "De verhoging in de Verenigde Staten wijst niet automatisch op een prijsverhoging in Nederland."

In de brief aan investeerders stelt Netflix in de Verenigde Staten 10 procent van de kijktijd op televisies te claimen. Op mobiele telefoons is dat minder. "We hebben concurrentie van uiteenlopende partijen. Zo concurreren we meer met Fortnite dan met televisiezender HBO."