De inflatie in Zimbabwe is opnieuw naar een recordniveau gestegen. In december steeg het prijspeil in het Afrikaanse land met 42,1 procent vergeleken met een jaar eerder, meldt het Zimbabwaanse statistiekbureau donderdag. Een maand eerder stond de inflatie op 31 procent.

Op maandbasis stegen de prijzen in december met 9 procent. Het zijn de hoogste inflatiecijfers sinds het land hyperinflatie doormaakte in 2008 en 2009.

Maar critici merken op dat de officiële cijfers de werkelijke geldontwaarding weleens kunnen onderschatten. Zo zijn er grote verschillen tussen goederen die giraal en contant worden betaald, meldt persbureau Bloomberg.

Hyperinflatie is een periode waarin prijzen zó snel stijgen dat geld bijna onbruikbaar wordt. Zo hebben consumenten in Venezuela, dat al bijna twee jaar onder hyperinflatie lijdt, een rugzak vol met bankbiljetten nodig om enkele boodschappen te doen.

Na de hyperinflatie in Zimbabwe, die op het hoogtepunt ongeveer 500 miljard procent bedroeg, ging het land over op de Amerikaanse dollar als betaalmiddel en verdween de hoge inflatie. De laatste maanden is het financiële systeem echter in problemen gekomen door een tekort aan Amerikaanse dollars. De regering wil daarom overstappen op een nieuwe eigen valuta.